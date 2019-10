Glitteratur : Krimi-Premiere mit Musik von Glam Bam

Glam Bam begleiten die Premierenlesung von Erwin Kohl (mit Buch in Händen) mit den Songs der Siebziger. Aus Glitter-Rock und Literatur wird an diesem Abend Glitteratur. Foto: Felix Plien

Sonsbeck Der Alpener Schriftsteller Erwin Kohl stellt im Sonsbecker Kastell sein 13. Buch vor, den dritten Fall von Ermittler Lukas Born. Die bekannte Glam-Rock-Band spielt live dazu. Noch gibt es Karten für dieses Glitteratur-Event.

Wer im März 2017 dabei war, wird sich gerne an diesen denkwürdigen Abend im randvollen Sonsbecker Kastell erinnern. Erwin Kohl stellte damals seinen Krimi „Hopsgegangen“ vor, den zweiten Fall seines Ermittlers Lukas Born. Ein spannendes Buch, gut geschrieben und mit einer packenden Geschichte ausgestattet, die an vielen niederrheinischen Orten spielt. Mit dabei: die Glam-Rock-Band „Glam Bam“. Was bei Erwin Kohl blutrünstig und spannend ist, ist bei den Glammies bunt und schrill. Passt nicht zusammen? Doch. Schließlich ist Glam Bam eine bewährte Live-Band, die das Publikum mitreißt. Und Lukas Born ist großer Fan des Siebziger-Sounds. Wenn er mit seiner alten Diesel-Emma unterwegs ist, gniedelt der Kassettenrekorder die Songs von Sweet, Slade, T. Rex, Kiss oder David Bowie. Passt also.

Außerdem ist Erwin Kohl ein großartiger Unterhalter. Er liest nicht nur, er kann auch wunderbar erzählen. Und gibt zwischen den Kapiteln und den Zeilen Einblicke in seine schriftstellerische Arbeit, in den Fall, in Hintergründe. Bevor dann die Band wieder loslegt und die Ohren der Zuhörer mit einem der Hits durchspült, die man früher in der Radiothek bei Kult-DJ Mal Sondock mittwochsabends in der „Diskothek im WDR“ hören konnte. Glam Bam und Erwin Kohl haben übrigens ein neues Genre kreiert. Glitteratur. Die Summe aus Glitterrock und Literatur. Man hätte auch Krimi-Pop sagen können. Oder Mord’n’Roll. Wie auch immer.

Info Eintrittskarten sind noch zu haben Premiere Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr, Kastell, Herrenstraße in Sonsbeck. Eintrittskarten (12,50 Euro) gibt es im Bücherbogen und bei Pumuckel (Sonsbeck), im Librarium (Xanten), in der Lindenbuchhandlung (Alpen) und bei Schiffer-Neumann (Rheinberg).

Ein großartiger Abend war das damals, im März 2017. Er findet jetzt eine Fortsetzung. Am Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr, gibt es die nächste Premierenlesung. Wieder mit Glam Bam. Wieder in Sonsbeck. Wieder im Kastell. „Dumm gelaufen, Martha“ heißt das neue Buch. Der dritte Fall von Lukas Born. „Dumm gelaufen, Martha“ ist Kohls insgesamt 13. Krimi. Man kann das Buch schon kaufen. Der erste Kohl-Krimi übrigens, den der Emons-Verlag aus Köln herausgegeben hat – 240 Seiten stark und auch als E-Book erhältlich. Lukas Born spielt wieder eine wichtige Rolle. Der suspendierte Hauptkommissar der Krefelder Kripo, der als Dauercamper auf dem Campingplatz „Happy Eiland“ in Labbeck lebt (dabei handelt es sich um den Kerstgenshof), schlägt sich als Privatdetektiv durch. Als eine Notarsgattin ihn mit der Suche nach ihrem verschwundenen Ehemann beauftragt, deutet zunächst alles auf einen Routinefall hin. Doch dann entdeckt Born den Vermissten im Wald – tief unterm Laub und mausetot.

Die Handlung ist an einen realen Fall angelehnt, der sich in einem Dorf bei Frankfurt ereignete. Treffend, ironisch und witzig führt der Autor den Leser durch einen rasanten, hoch spannenden Krimi. Er beschreibt ironisch und witzig den Alltagswahnsinn, schaut der eingeschworenen Gemeinschaft, die auf dem Campingplatz lebt, „aufs Maul“.

Seinen Protagonisten Lukas Born, der vom Dienst suspendiert wurde, weil er in einem Fall von Kindesmissbrauch ermittelt und den Tatverdächtigen körperlich unter Druck gesetzt hatte, „den hab ich von Anfang an jung angelegt“, sagt Kohl. „Ich glaube, der ist jetzt 43“.