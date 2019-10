Backen, Nähen, Basteln und mehr : Bücherei wird zur Weihnachtsbäckerei

Kreativabende für Erwachsene mit Backen, Basteln, Nähen und Schmuckgestaltung

Zwischen goldenem Oktober und weihnachtlichem Dezember liegt mit dem November ein manchmal eher grauer, nasser und nicht selten kalter Monat. Grund genug, ihn bunt werden zu lassen und kreativ zu nutzen. Am Freitag, 15. November, und am Freitag, 29. November, öffnet die Dinslakener Stadtbibliothek zwischen 18 und 21.30 Uhr für alle Erwachsenen, die sich kreativ ausprobieren möchten. Für die kreative Pause wird im Lesecafé ein Teesalon eingerichtet, wo man sich bei kleinen Häppchen und Musik austauschen und entspannen kann. So kann man einen gemütlichen Abend mit Freunden und Freundinnen genießen.

Folgende Stationen werden in der Bibliothek verteilt zu finden sein. Man kann entweder nach Belieben von einer zur anderen wandern oder sich für seine Lieblingsstation entscheiden. Zauberhaftes aus Papierdraht, Notizbücher einbinden und gestalten, nur am 15. November: Perlen und mehr – Schmuckstücke herstellen. „Eins rechts – eins links“ heißt es in einem Strickworkshop nur am 29. November mit Tipps und Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene. „Ich war mal eine Jeans – jetzt werde ich eine Tasche“, ist das Motto im Nähworkshop (alte Jeans und ein Stück Baumwollstoff mitbringen, alternativ geht auch ein altes Oberhemd). Außerdem können literarische Adventskalender gestaltet werden mit Texten zum Verpacken und Verschenken. Es werden Weihnachtsplätzchen nach alten Rezepten gebacken. Der Internetraum wird dann zur Backstube, und jeder kann sein Gebäck mitnehmen und die Rezepte dazu.