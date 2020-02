Umweltfrevel : 80 Altreifen im Straßengraben am Wald entsorgt

80 Alt-Reifen haben Unbekannte Am Uhlensterz entsorgt. Foto: stadt din

Dinslaken Unbekannte haben am Wochenende in Dinslaken rund 80 Alt-Reifen in der Natur entsorgt. Der Vorfall ereignete sich an der Straße Am Uhlensterz. Dort wurden die Reifen einfach in den Straßengraben geworfen.

