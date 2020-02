Buchempfehlung : Warum wir Bücher lieben

Entdeckungsreisen in die Bücherwelten prominenter Leser

Der vielseitige Journalist und Autor Friedel Bott hat mit dieser Entdeckungsreise in die Bücherwelt prominenter Leser zugleich eine ungewöhnliche Liebeserklärung an die Literatur geschrieben: „Warum wir Bücher lieben. Aus den Bücherregalen prominenter Leser“.

Sie alle geben in dem abwechslungsreich gestalteten Text-Bild-Band Auskunft über die Bücher, die sie in ihrem Leben am meisten beeindruckt und beeinflusst haben, und zeigen sich auf den Fotos mitten in ihren Bücherschätzen als Mittelpunkt (nicht nur) ihres häuslichen Lebens.