Polizei sucht Zeugen : Geldautomat in Verbrauchermarkt gesprengt

Voerde Während Orkantief Sabine über den Niederrhein fegte, sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Voerde.

Einen Geldautomaten haben Unbekannte in einem Verbrauchermarkt an der Grenzstraße in Voerde gesprengt. Der Sicherheitsdienst hatte dort am Montag gegen 3.30 Uhr einen Brandalarm gemeldet. Polizeibeamte stellten kurze Zeit später bei einem Kontrollgang fest, dass zwei Glasschiebetüren im Eingangsbereich des Gebäudes eingedrückt waren. Dahinter stießen sie auf den zerstörten Geldautomaten. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden ist zurzeit nicht zu beziffern. Die Statik des Gebäudes ist nicht gefährdet. Ob und was die Täter erbeuteten, ist nach Auskunft der Polizei nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon 02855 96380.