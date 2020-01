Wilde Kippe in Wermelskirchen : 100 Altreifen am Pohlhauser Bach entdeckt

Pohlhausen (tisch) Über 100 Altreifen haben Unbekannte an einer Böschung der Kreisstraße 8 in Höhe der Wermelskirchener Ortschaft Unterpohlhausen illegal abgekippt. Neben den Reifen wurde auch eine aufgebrochene Geldkassette entdeckt.

Ob da ein Zusammenhang besteht, war am Donnerstag an der Fundstelle unklar. Die Polizei ermittelt.

Passanten hatten die Reifen in dieser Woche entdeckt und die Stadtverwaltung informiert. Die beauftragte das Fachunternehmen Ralf Magney mit der Entsorgung. Er rückte mit einem Kran an, um die Altreifen die steile Böschung hochzutransportieren. Vermutet wird, dass die Reifen in verschiedenen Nächten von Unbekannten abgekippt wurden, da sie an verschiedenen Stellen unterhalb der Kreisstraße 8 lagen. Der Unternehmer rechnet damit, dass die Beseitigung wenigstens zwei Tage dauern wird. „Magney zeigte sich im Gespräch mit der Redaktion überrascht über die Dimension der Umweltverschmutzung: „Da hat einer ganz professionell die Felgen von den Reifen abgezogen und dann hier illegal entsorgt.“