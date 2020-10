Telefon-Betrüger rief in Hünxe an : Anrufer wollte von Seniorin 35.000 Euro ergaunern

Telefon-Betrüger rief in Hünxe an

Immer wieder versuchen Betrüger am Telefon ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hünxe 35.000 Euro wollten Telefon-Betrüger von einer 90-jährigen Hünxerin ergaunern. Die Seniorin sollte den Unfallschaden ihrer vermeintlichen Nichte bezahlen.

Mit einer besonderen Masche haben Betrüger am Montag versucht, eine 90-jährige Frau in Hünxe um ihre Ersparnisse zu bringen. Sie riefen bei der Seniorin an und teilten ihr mit, ihre vermeintliche Nichte habe einen schweren Autounfall verursacht. Die Frau solle sofort die Unfallkosten von 35.000 Euro bei einem Rechtsanwalt hinterlegen. Das Ganze müsse allerdings vertraulich behandelt werden. Sie schärften der Hünxerin ein, niemandem davon zu erzählen.