Kostenpflichtiger Inhalt: DRK-Kreisverband Niederrhein : Lange Schlangen für Corona-Schnelltests

Michael Birkner (rechts) nimmt die Daten von Alexandra Kalaitzidis auf. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Am Samstag bot der DRK-Kreisverband Niederrhein erstmals Untersuchungen am Drive-In-Schalter an der Rheinberger Rettungswache am Melkweg an. Spätestens nach 24 Stunden liegt das Ergebnis vor. Das Interesse war groß.