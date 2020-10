Verbraucherzentrale bietet Hilfe an : Geplatzte Urlaubspläne – Verbraucherzentrale bietet Hilfe

Verbraucherzentrale bietet Hilfe an

Reisen in der Zeit der Pandemie (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Dinslaken Reisen in Zeiten von Corona: Es gibt viele Probleme und viele Fragen in der derzeitigen, unsicheren Situation. Die Dinslakener Anlaufstelle der Verbraucherzentrale bereitet sich auf Beratungen zum Thema vor.

Die Anlaufstelle der Verbraucherzentrale in Dinslaken macht sich darauf gefasst, es demnächst mit mehr Anfragen zu geplatzten Urlaubsreisen zu tun zu bekommen. Nämlich dann, „wenn Stornierungsrechnungen kommen“, sagt Beraterin Karin Bordin. Ob Reisen stattfinden können oder nicht, da besteht für viele Menschen schon jetzt große Unsicherheit. So mancher Urlaub wurde nicht angetreten. Sollte der Kreis Wesel zum „Risikogebiet“ erklärt werden, macht das die Lage nicht einfacher.

Die Dinslakener Anlaufstelle der Verbraucherzentrale ist vor allem auf Pauschalreisen spezialisiert, für kompliziertere Fälle von Individualreisen hat sie einen Anwalt an der Hand. Generell seien Anfragen zu Reisen durch Corona deutlich mehr geworden, sagt Karin Bordin. „Das war vorher weniger ein Thema und ist zu einem Schwerpunkt geworden.“

Weitere Corona-Themen Vermehrt gab es in diesem Jahr Fragen zu Gebührenzahlungen bei Fitnessstudios, die wegen Corona zu waren, oder zu Tickets für ausgefallene Veranstaltungen.

Kosten Die Beratung in der Anlaufstelle kostet 8,77 Euro, beim Anwalt, der auf Individualreisen spezialisiert ist, werden 29,14 Euro fällig. Zusätzliche Kosten können entstehen, wenn zum Beispiel Schriftwechsel übernommen werden.

Sie geht davon aus, dass sich das mit etwas Verzögerung nach den Herbstferien wieder an den Beratungszahlen zeigen wird. So sei es nämlich auch im Frühjahr gewesen, als Corona bereits eine Reisewelle stoppte. „Da kamen die Anfragen auch erst nach zwei, drei Monaten“, sagt sie.

Dabei war die Lage seinerzeit in vielen Fällen relativ klar. „Da gab es ja Reisewarnungen“, so Bordin. „Wenn eine Pauschalreise wegen einer Reisewarnung nicht stattfinden kann, dann bekommt der Verbraucher sein Geld zurück.“ Zum Problem wurde es häufiger, dass das zu lange dauerte. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Frist von zwei Wochen für die Rückzahlung. „Nach zwei Monaten war die Geduld dann aufgebraucht, und die Leute haben sich an uns gewandt.“