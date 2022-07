Konzernmutter der Deutschen Edelstahlwerke in Krefeld : Swiss Steel verdoppelt den Gewinn im ersten Halbjahr

Frank Koch ist der CEO der Swiss Steel Group. Foto: swiss steel

Krefeld Die Konzernmutter der Deutschen Edelstahlwerke in Krefeld an der Oberschlesienstraße ist auf gutem Kurs. Für die ersten beiden Quartale 2022 stehen deutliche Zuwächse zu Buche.

Die Swiss Steel Group als Konzernmutter der Deutschen Edelstahlwerke in Krefeld sieht sich in ihrem Kurs durch das positive Halbjahresergebnis bestätigt. Nach Überschüssen von 110 Millionen Euro und 65 Millionen Euro im Vorjahr vor Steuern und Abgaben stehen für die ersten beiden Quartale 2022 deutliche Zuwächse zu Buche. Nach 171 Millionen Euro in den ersten drei Monaten meldete der Konzern aus der Schweiz nun 96 Millionen Euro Überschuss für die Monate vier bis sechs. Unterm Strich bleibt ein Gewinn von 74 Millionen Euro fürs erste Halbjahr gegenüber einem von 35 Millionen Euro im Vergleichszeitraum 2021.

Das international stabile Marktumfeld habe trotz hoher Volatilität und steigender Preise für Energie und Rohstoffe zu diesem Ergebniswachstum geführt. Diese Preiserhöhungen hätten im Wesentlichen an die Kunden weitergegeben werden können. Die Margen seien über alle Produkte verbessert worden, erklärte CEO Frank Koch in einer Vorabmitteilung. Die Swiss Steel Group will die Halbjahresergebnisse 2022 am 16. August veröffentlichen.