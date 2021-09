Gauner holen Geld und Schmuck ab : Falsche Polizisten zocken Seniorin in Dinslaken ab

Dinslaken Wieder ist eine ältere Frau aus Dinslaken auf „falsche Polizisten“ hereingefallen. Die 81-jährige ist nun um Schmuck und eine fünfstellige Summe Geld ärmer.

Ein unbekannter Mann rief bei der Frau am Dienstag gegen 19.30 Uhr an und gab vor, Polizeibeamter zu sein. Die Dinslakenerin sollte ihren Schmuck und Geld vor die Haustür legen, damit ein zweiter angeblicher Polizeibeamte die Wertsachen vor Ort abholen kann. So sollten Geld und Schmuck vor einem angeblichen Einbruch und Diebstahl geschützt sein. Kurze Zeit später erschien ein zweiter Mann und holte die Wertsachen ab. Als die Frau am nächsten Tag einer Angehörigen von dem Vorfall erzählt hatte, erstattete die 81-Jährige Anzeige bei der Polizei.