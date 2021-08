Gläubige erhalten geistliche Impulse : Alternative Wallfahrt der Katholiken in Voerde

Der Pilgergottesdienst findet am Pegel auf dem Marktplatz in Voerde statt. Foto: Heinz Schild (hsd)

Voerde Wegen der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie geht es diesmal nicht über den Rhein nach Marienbaum, sondern der Weg führt die Pilger diesmal durch das Voerder Stadtgebiet.

Für Samstag, 4. September, laden die katholischen Gemeinden in Voerde zur gemeinsamen Wallfahrt ein. Diese geht auch ein weiteres Mal nicht über den Rhein nach Marienbaum, sondern wird Menschen aus allen Gemeinden kreuz und quer durch Voerde führen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Menschen weiter aufgerufen, nicht allzu sehr in die Ferne zu schweifen. Und so mancher hat in den vergangenen Monaten auch die Schönheit Voerdes und seiner Dörfer mit der Landschaft rundum auf Schusters Rappen oder mit dem Rad neu entdeckt.

An sechs Orten der Stadt besteht für die Teilnehmer der Wallfahrt die Gelegenheit zu einem geistlichen Impuls zu den „Ich-bin-Worten“ Jesu, die ihre Bedeutung für seine Jünger, aber auch für die Menschen heute und ihren Glauben auf den Punkt bringen. Dazu öffnet zum Beispiel Pastor Möller seinen schönen Pfarrgarten, eine Station wird auf dem Franzosenfriedhof sein, ein Hirte steht am Rheindeich, aber es geht auch auf einen Bauernhof, in den Wald und in die älteste Kirche der Region.

„An allen Orten kann man Stempel im Pilgerheft sammeln“, so Mariele Reppenhorst. Sie verspricht allen Pilgern auch noch eine süße Überraschung in der Nähe der Pauluskirche. Auch für Kinder gibt es passende Angebote an vielen Stationen. Näheres erfährt man im Pilgerausweis, der in den Voerder Kirchen zur Mitnahme ausliegt.

Ab 14 Uhr sind diese geistlichen Orte in Voerde am kommenden Samstag geöffnet, ehrenamtlich Aktive und die Seelsorger*innen stehen dort bereit. Um 17 Uhr brechen die Pilger dann an den einzelnen Stationen zum gemeinsamen Pilgergottesdienst auf. Versammlungsort ist der Pegel auf dem Marktplatz am Rathaus der Stadt Voerde. Dort im Herzen der Stadt wird dann gemeinsam die Pilgermesse gefeiert. Damit klingt der Tag aus.

Die Kirchengemeinde St. Peter und Paul dankt der Stadtverwaltung für die Möglichkeit hier zusammenzukommen. Sollte es an dem Tag regnerisch sein, wird die Pilgermesse in der Elisabethkirche in Friedrichsfeld stattfinden.

Die Wege zwischen den voraussichtlich sieben Stationen können alle Pilger selbst festlegen, so dass nie zu viele Leute gemeinsam an einem Ort sind. Nach dem Mittag wird die Wallfahrt gegen 14 Uhr eröffnet. Dann kann man sich in einer Wanderung, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Pkw auf den Weg machen, den Spuren Jesu folgen und die Bedeutung der Ich-bin-Worte erfahren.

(RP)