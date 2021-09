In der Pandemie nicht vorstellbar : Kirmessen in Drevenack und Hünxe sind abgesagt

Hünxe Man fälle die Entscheidung schweren Herzens, heißt es. Aber das Risiko, dass ein Volksfest zu einem „unkontrollierbaren Ereignis“ werde, sei zu hoch.

Die traditionellen Kirmessen in Drevenack und Hünxe am zweiten und dritten Oktoberwo-chenende finden auch in diesem Jahr nicht statt. „Schweren Herzens hat der Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins in Absprache mit der Gemeinde Hünxe die Kirmessen abgesagt“, meldet die Gemeinde. Der Entscheidung vorausgegangen seien intensive Beratungen, in denen man zu dem Schluss kam: „Angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen und der unkalkulierbaren Entwicklung der Pandemie ist ein attraktives Kirmesfest zur Zufriedenheit aller nicht möglich.“ Einigkeit bestehe darin, dass die Gesundheit und Sicherheit der Besucherinnen und Besucher und auch der Ausrichter vorgehe, selbst wenn man den Schaustellern gerne eine Perspektive gegeben hätte. „Eine Kirmes wie wir sie kennen, mit ausgelassener Stimmung und auch Alkohol, ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht vorstellbar und nicht durchführbar.“ Würde man die Corona-Kriterien erfüllen, bliebe vom Charakter der Kirmes nichts mehr viel übrig. Das Risiko, dass die Veranstaltung zu einem unkontrollierbaren Ereignis geworden wäre, war uns zu hoch“, so der Heimatverein. Nach den Absagen in 2020 und 2021 hoffen der Heimatverein und die Gemeindeverwaltung, das Volksfest im kommenden Jahr wieder durchführen zu können.