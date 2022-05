SUV rammt Auto : Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Lohberg

Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Lohberg

Dinslaken Nach einem Verkehrsunfall auf dem Lohberger Marktplatz sucht die Polizei nach der Fahrerin oder dem Fahrer eines weißen SUV.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Samstag gegen 12 Uhr während des Wochenmarktes. Das gesuchte Fahrzeug – vermutlich mit einem WES-Kennzeichen – rammte einen schwarzen Citroen C1 am hinteren Kotflügel, der in einer Zufahrt stand. Als die 31-jährige Citroen-Fahrerin aus Wesel zu ihrem Auto zurückkam, hatte sich um den SUV eine Menschentraube gebildet. Dadurch konnte sie weder das Auto selbst, noch die Marke, das Kennzeichen oder den Fahrer bzw. die Fahrerin erkennen.