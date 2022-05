Landesprojekt für Duisburg und Dinslaken : Wie mehr bezahlbare Wohnungen entstehen sollen

Bauministerin Ina Scharrenbach bei der Unterzeichnung in Marl. Mit dabei: Sören Link (dahinter) und Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel (3. von rechts). Foto: Mike Michel/Mike MIchel

Duisburg/Dinslaken Sieben Ruhrgebietsstädte, darunter auch Duisburg und Dinslaken, sollen von einer Landesinititative zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum profitieren. Am Mittwoch unterzeichneten die Verantwortlichen einen Letter of Intent. Was geplant ist und wie das Vorhaben umgesetzt werden soll.