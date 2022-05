Dinslaken: Christian Rösen (Linke) im RP-Fragebogen zur Landtagswahl : „Der Mensch gehört zurück in den Fokus“

Christian Rösen tritt bei der Landtagswahl am 15. Mai an. Foto: Linke NRW

Der Kandidat spricht über Hunde, Armut und das Glück, in Frieden und gewaltfrei aufzuwachsen. Gewalt in all seinen Ausprägungen würde er am liebsten aus der Welt schaffen.