Frau entdeckte Auto in Oberhausen : In Dinslaken gestohlener Porsche wieder aufgetaucht

Dinslaken Drei Autos wurden nach dem Porschetreffen auf der Trabrennbahn geklaut. Einer ist wieder da. Er stand an einem Spielplatz in Oberhausen.

Einer der drei am vergangenen Wochenende in Dinslaken gestohlenen Porsche ist wieder aufgetaucht. Am Montagabend meldete sich eine 69-jährige Frau aus Oberhausen bei der Leitstelle der Polizei in Wesel und teilte mit, dass sie eines der drei gesuchten Autos entdeckt habe. Die Oberhausenerin war durch eine Veröffentlichung in den Medien auf die gestohlenen Autos aufmerksam geworden. Unter anderem war im Zuge des Porschetreffens auf der Rabrennbahn ein blauer Porsche Carrera 911 SC 3.0 mit einem Kölner Kennzeichen verschwunden.

Die Zeugin berichtete, dass der Wagen an der Gudrunstraße in Oberhausen-Buschhausen auf dem Parkplatz eines Sportplatzes an der Brunhildstraße stehe. Die Gudrunstraße grenzt an dieses Sportgelände an. Die Einsatzleitstelle verständigte daraufhin die Polizei in Oberhausen, die den Wagen sicherstellten.