Flüchtling dreht Film in Deutschland: Eine Liebesgeschichte in Afghanistan

Dinslaken Der aus Afghanistan geflüchtete Sayid Omid Sami stellte in der Lichtburg seinen Film „Verbotene Liebe“ vor.

Warum das so ist, wird vor allem in der Gesprächsrunde mit Sayid Omid Sami klar, die sich an die Vorführung des Films anschließt. Hier meldet sich auch der 18-jährige Nasir Mohammad zu Wort. „Der Film zeigt genau, wie es bei uns in Afghanistan läuft“, sagt er. „Ich finde es gut, dass die Menschen hier sehen, was dort teilweise passiert. Dass es da Dinge gibt, die sich hier niemand vorstellen kann.“ Zwangsehe für Frauen? Gewalt auf der Straße? Hierzulande eher undenkbar als Alltag. „Das ist leider die Realität in Afghanistan“, sagt Sayid Omid Sami auf die Frage eines Zuschauers, ob diese Darstellungen im Film nun eher ausgedacht ist, oder ob es im Heimatland des Drehbuchautors und Darstellers tatsächlich so zugeht.