Warnung vor Geschäften an der Haustür Drückerkolonnen in Dinslaken unterwegs

Die Verbraucherzentrale in Dinslaken warnt vor Drückerkolonnen, die zurzeit in Dinslaken unterwegs sind und versuchen, Menschen mit angeblichen Kirchenblättern in eine Abo-Falle zu locken. „Der Vertreter vor der Haustür gibt sich dabei oft als Mitarbeiter der Kirche aus und wirbt um eine Spende in Höhe von 3 Euro für eine Kirchenzeitung“, erläutert Hendrik Franck, Leiter der Beratungsstelle in Dinslaken. Hinter dieser Spende verberge sich jedoch ein 24 monatiges Abonnement einer Zeitschrift, die mit der Kirche gar nicht in Verbindung stehe.