Vor der Haustür in Dinslaken Dieb stiehlt 99-Jähriger Portmonee aus Rollator

Eine 99 Jahre alte Frau aus Dinslaken holte am Nikolaustag, 6. Dezember, gegen 15.15 Uhr einen größeren Geldbetrag von einer Bank ab. Anschließend steckte sie das Geld in ihre Handtasche, die sich in ihrem Rollator befand. Als sie wenig später an der Bismarckstraße ihre Haustür aufschloss, bemerkte sie einen Mann, der unmittelbar hinter ihr stand.