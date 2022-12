Unseriöse Werber erschleichen sich Daten Stadtwerke warnen vor neuer Betrugsmasche

Dinslaken · Betrüger geben sich derzeit am Telefon als Mitarbeiter der Stadtwerke Dinslaken aus. Sie nutzen die Unsicherheit der Kunden zur Strom- und Gaspreisbremse, um an sensible Daten zu gelangen.

06.12.2022, 13:44 Uhr

Die Unsicherheit über die Gas- und Sttrompreisbremse machen sich derzeit unseriöse Werber zunutze. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Stadtwerke Dinslaken warnen vor einer neuen Betrugsmasche. Unseriöse Telefonwerber versuchten derzeit, sensible Kundendaten zu erschleichen. Die Anrufer setzen dabei auf Unsicherheiten bezüglich der vom Bund geplanten Strom- und Gaspreisbremsen. Die Anrufer geben sich als vermeintliche Sacharbeiter der Stadtwerke aus und behaupten, dass zur Umsetzung der Preisbremsen die Strom- bzw. Gasverträge geändert werden müssten. Hier setzen dann die Abfragen sensibler Kundendaten ein. Die Stadtwerke Dinslaken warnen nachdrücklich davor, den Anrufern Glauben zu schenken und persönliche Daten am Telefon weiterzugeben. Erstens seien Anrufe ohne vorherige Einwilligung untersagt. Man könne sich von daher sicher sein, dass ein solcher Anruf nicht von den Stadtwerken Dinslaken ausgeht. Zweitens seien die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Strom- und Gaspreisbremsen noch gar nicht gegeben. Wenn sie in Kraft treten, brauchen die Kundinnen und Kunden der Energieversorger aber auch nicht selbst aktiv werden. Das Prozedere wird automatisch ablaufen und die Stadtwerke Dinslaken darüber schriftlich informieren.

(ras)