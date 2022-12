Experten befürchten Trendwende Weniger Dinslakener sind überschuldet

Dinslaken/Voerde/Hünxe · Auch in Voerde und Hünxe ist die Quote derjenigen, die über ihre Verhältnisse leben, deutlich geringer geworden. Aber schon in den nächsten Wochen könnte es zu einer Trendwende kommen.

06.12.2022, 17:20 Uhr

Schuldnern droht manchmal die Pfändung. Foto: dpa/Georg-Stefan Russew