Stadt informiert über Notfallplan Wenn in Voerde der Strom ausfällt

Hintergrund: Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die dadurch entstandenen Versorgungsengpässe bei Energielieferungen sowie ein Anstieg der Energiepreise ist in Deutschland in den vergangenen Monaten die Sorge vor Stromausfällen gewachsen. Bei einem flächendeckenden Stromausfall steht kein Strom aus der Steckdose zur Verfügung, wichtige elektrische Geräte fallen aus oder das Mobilfunknetz kann nicht mehr ohne Weiteres betrieben werden. In so einem Fall richtet die Stadt Voerde sogenannte Notfall-Infopunkte (NIP) ein. Die Notfall-Infopunkte werden bei längerem Stromausfall oder bei Totalausfall der Telefonnetze durch Rettungskräfte der Feuerwehren besetzt.