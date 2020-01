Erste Neuansiedlung auf dem Gelände der ehemaligen Papierfrabrik : Logport VI: 300 neue Arbeitsplätze

Walsum Der dänische Logistikkonzern DSV siedelt sich in Walsum an.

Die DSV Global Transport and Logistics, ein weltweit agierender Logistikkonzern, wird auf dem Logport VI-Areal in Walsum ein großes Verteilzentrum ansiedeln. Das teilte die Duisburger Hafen AG am Donnerstag mit. Die 40 Hektar (56 Fußballfelder) große Logistikfläche, ist als Standort der früheren Papierfabrik Norske Skog von der Duisburger Hafengruppe für die Ansiedlung von Logistikunternehmen entwickelt worden.

Der Logistikkonzern mit Hauptsitz in Dänemark, 60.000 Mitarbeiten in 90 Ländern und einem Jahresumsatz von 15,8 Milliarden Euro habe sich in den vergangenen Jahren eine führende Position in der Kontraktlogistik erarbeitet. „Dieses Investment unterstreicht einmal mehr, dass es uns gelungen ist, unseren Kunden beste wirtschaftliche Rahmenbedingungen als führende logistische Drehscheibe in Zentraleuropa bereitzustellen“, so Erich Staake. Logport VI verfügt als trimodal konzipierte Logistikfläche über ein eigenes Container-Terminal. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden auf den Flächen im Duisburger Hafen und den Logport-Flächen Wettbewerbsvorteile zu bieten. Über 100 Unternehmensansiedlungen in den vergangenen Jahren unterstreichen die Attraktivität unseres Logistikkonzeptes“, so Erich Staake.