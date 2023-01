Wetter in NRW Tiefdruckgebiet bringt wieder mildere Temperaturen

Ein Tiefdruckgebiet bringe von Norden her milde Meeresluft heran, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen. Für Montag erwarteten die Meteorologen in dem Bundesland Höchsttemperaturen von sechs bis neun Grad und für Dienstag und Mittwoch von fünf bis acht Grad. Es kann sehr windig werden, in Schauernähe oder exponierten Lagen sind Sturmböen möglich.