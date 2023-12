Schnee in NRW Winterliches Wetter auch in der nächsten Woche

Am Tag sollen die Temperaturen aber steigen. Im Westen klettert das Thermometer auf bis zu drei Grad, einsetzende Niederschläge aus Westen gehen in der Nacht zum Dienstag dann von Schnee in Regen über. Glatteis-Bildung ist möglich. Im Osten des Landes bleibt es aber noch bei leichtem Dauerfrost.