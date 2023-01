Gefahr aus der Luft auch in NRW Mehr Drohnen-Zwischenfälle an Flughäfen

Trotz zahlreicher Aufklärungskampagnen und Warnungen der Polizei hat es im vergangenen Jahr wieder mehr Zwischenfälle mit Drohnen an deutschen Flughäfen gegeben. Wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) unserer Redaktion mitteilte, gab es 2022 bundesweit insgesamt 152 solcher Vorfälle (2021: 134) an den Airports. Die meisten Behinderungen gab es demnach in Frankfurt (22), Hamburg (14) und Berlin (12). In Köln/Bonn gab es fünf und in Düsseldorf sechs Fälle.