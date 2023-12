Wenig weihnachtlich Regen, Gewitter und milde Temperaturen in NRW

In Nordrhein-Westfalen wird es in den kommenden Tagen vor allem eins: nass. Am Dienstag regnet es nach einem zunächst noch trockenen Start in den Tag ab dem Mittag verbreitet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Abend seien auch vereinzelte Gewitter möglich. Mit Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad wird es zudem sehr mild.