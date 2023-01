Strecke zwischen Köln und Mönchengladbach Pferde von Regionalexpress überrollt und getötet

Der Unfall auf der Bahnstrecke Köln-Mönchengladbach geschah gegen 23.30 Uhr in Pulheim am Bahnübergang Otto-Lilienthal-Straße, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Pferde wurden von einem Regionalexpress erfasst, die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften an. Die Bahn war nach dem Zusammenstoß einige Hundert Meter weiter zum Stillstand gekommen. Der Zug war insgesamt mit etwa 100 Fahrgästen besetzt, von denen aber niemand verletzt wurde, wie die Feuerwehr berichtet.