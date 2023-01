Angriffe auf Rettungskräfte in der Silvesternacht Braucht es weitgreifendere Böller-Verbote?

In Berlin kam es in der SiIvesternacht zu schweren Angriffen auf Rettungskräfte, die selbst die Polizei überraschte. Doch auch in NRW kam es zu erschreckenden Szenen an diesem ersten Jahreswechsel ohne Corona-Einschränkungen. Im Essener Stadtteil Freisenbruch musste die Polizei die Kollegen der Feuerwehr vor Angriffen schützen. Die Einsatzkräfte wurden bei Löscharbeiten von mehreren Müllcontainerbränden durchgehend mit Pyrotechnik beschossen, so dass die Löscharbeiten unterbrochen werden mussten. Erst nachdem Polizisten eine Kette um die Kollegen der Feuerwehr gebildet hatten, konnten die Brände erfolgreich gelöscht werden.