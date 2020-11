US-Unternehmen Palantir : Polizei in NRW testet Recherche-Software von CIA-Beraterfirma

Düsseldorf Die NRW-Polizei hat ein neues Recherchesystem in den Testbetrieb genommen, das auf einer Software der US-Firma Palantir beruht. Der Mutterkonzern arbeitet für Geheimdienste und das Pentagon. Im Visier: Schwerverbrecher, Terrorverdächtige und Kinderschänder.

Das neue System zur „Datenbankübergreifenden Analyse und Recherche“ soll die Arbeit der Ermittler revolutionieren: Bisher mussten sie Informationen zum Beispiel zu einer Person in jedem System einzeln suchen und dann per Hand zusammentragen. Nun bekommen sie zu einem Namen „vorhandene Daten der Vorgangs- und Fallbearbeitungssysteme,

der Einsatzdokumentation, des Verfahrens zur Verarbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten“, so das Innenministerium in einem Bericht an den Landtag.