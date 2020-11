Arbeiten nach Tanklasterbrand : A40 und Bahnstrecke zwischen Duisburg und Mülheim tagelang gesperrt

Mülheim Der Brand eines Tanklasters auf der A40 unter einer Eisenbahnbrücke zieht weitere Bauarbeiten nach sich: Zwei weitere Brücken müssen abgerissen werden. Der Autobahn- und der Bahnverkehr zwischen Essen und Duisburg werden Anfang Dezember tagelang ruhen.

Pendler zwischen Duisburg und Essen müssen in den ersten beiden Dezemberwochen mit längeren Fahrzeiten rechnen: Wegen Bauarbeiten an den Eisenbahnbrücken nach dem Tanklasterbrand wird die A40 zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Styrum in beiden Richtungen voll gesperrt. Das betreffe den Zeitraum 4. Dezember, 20 Uhr, bis 14. Dezember, 5 Uhr. Außerdem wird die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen gesperrt, allerdings schon zwei Tage früher, und zwar am 2. Dezember, 23 Uhr. Diese Sperrung endet am 7. Dezember um 4 Uhr, wie die Deutsche Bahn und der Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW) am Dienstag mitteilten.