„Daten auf dem Silbertablett“ : Reul warnt vor schwachen Passwörtern

Düsseldorf Dem Innenministerium zufolge richten Cybercrime-Delikte jährlich Millionenschäden an. Mit stärkeren Passwörtern können sich Bürger etwa beim Onlinebanking vor Cyberkriminellen besser schützen.

„Wir sollten uns alle dazu erziehen, es Internet-Kriminellen so schwer wie möglich zu machen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag zum Start einer landesweiten Präventions- und Öffentlichkeitskampagne zu dem Thema. „Ein schlecht gewähltes Passwort ist, wie seine persönlichen Daten auf dem Silbertablett zu präsentieren“, unterstrich der Minister.

Dem Innenministerium zufolge richten Cybercrime-Delikte jährlich Millionenschäden an. An der Kampagne beteiligt sich unter anderem auch die Verbraucherzentrale NRW. Jungbluth betonte, dass Datenschutz bei jedem Nutzer selbst beginnt: "Durch starke Passwörter macht man den Cyberkriminellen das Leben schwer. Deshalb setzt unsere Kampagne genau an dieser Stelle an", so der Leitende Kriminaldirektor.