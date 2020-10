Bericht des NRW-Innenministeriums : Zwei Bewerber aus Salafistenszene wollten in den Polizeidienst

Düsseldorf Zwei Bewerber mit Bezügen „zu extremistischen salafistischen Bestrebungen bzw. jihadistischen salafistischen Bestrebungen“ sind in diesem und im vergangenen Jahr mit einer Bewerbung bei der NRW-Polizei gescheitert. Das geht einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag hervor.

Demnach seien die Bewerber in keiner verfassungsfeindlichen Organisationen organisiert oder an politisch motivierten Straftaten beteiligt gewesen. Aber: In einem Fall habe der Bewerber an „entsprechenden Veranstaltungen“ teilgenommen und „enge Kontakte mit teils führenden Protagonisten der salafistischen Szene“ gehabt.