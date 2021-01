Messerangriff in Parkanlage : 19-jähriger schwebt nach Messerangriff in Dortmund in Lebensgefahr

19-jähriger schwebt nach Messerangriff in Dortmund in Lebensgefahr

Dortmund Vier Männer sollen einen Jugendlichen in Dortmund angegriffenund lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer ist nach einer Notoperation noch nicht vernehmungsfähig.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Dortmunder Nordstadt schwebt ein 19-Jähriger nach einer Notoperation in Lebensgefahr. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft war der junge Mann in der Nacht zum Sonntag in einer Parkanlage von vier Männer angegriffen und durch Messerstiche schwer verletzt worden.