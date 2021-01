Corona-Regeln : Das gilt ab Montag in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf Medizinische Masken in der Öffentlichkeit und strengere Regeln für Gottesdienste: Die neue Corona-Schutzverordnung für NRW gilt ab dem 25. Januar. Ein Überblick.

In Bussen und Bahnen, im Einzelhandel und in Arztpraxen müssen medizinische Masken oder FFP2-Masken getragen werden. Dies gilt auch im unmittelbaren Umfeld eines Geschäftes und auf Parkplätzen. Auch beim Besuch von Gottesdiensten und anderen Versammlungen zur Religionsausübung sind medizinische Masken Pflicht. Religionsgemeinschaften, die noch keine Schutzkonzepte vorgelegt haben, müssen alle Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmern beim Ordnungsamt anmelden.

An den Schulen wird weiter aus der Distanz unterrichtet. Für die Klassen 1 bis 6 gibt es eine Notbetreuung. Klausuren in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 sowie in den Klassen 12 und 13 der beruflichen Gymnasien und in Abschlussklassen von Berufskollegs sollen aber möglich sein. Diese Klassen können mit Sondergenehmigungen auch im Präsenzunterricht beschult werden.