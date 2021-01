Düsseldorfer außer Gefecht gesetzt : Erster Taser-Einsatz der NRW-Polizei verhindert Suizidversuch

Düsseldorf Die Polizei in Nordrhein-Westfalen testet nach langem Zögern gerade für ein Jahr den Einsatz der Taser. Am Sonntag kam in Düsseldorf erstmals ein solches Gerät zum Einsatz.

Zum ersten Mal in NRW ist am Sonntag eine der neuen Elektroschockwaffen der Polizei, ein sogenannter Taser, zum Einsatz gekommen. Ein junger Mann in Düsseldorf drohte laut Polizeiangaben am Samstagabend damit, sich das Leben zu nehmen. Um den Suizid in der Nähe des amerikanisches Generalkonsulats zu verhindern, haben Beamte dann den Taser eingesetzt, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte. Durch die Elektroden sei der Mann kurz handlungsunfähig gewesen. Er kam den Angaben zufolge unverletzt in eine psychiatrische Klinik.