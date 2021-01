NRW-Gesundheitsminister : Darum kann Laumann erst nach dem Frühstück auf dem iPad lesen

Münster NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kämpft wie viele Deutsche in ländlichen Gebieten mit dem Internet.

„Es geht schon manchmal, es geht aber auch manchmal nicht“, sagte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister am Freitagabend in der WDR-Talkshow „Kölner Treff“. Wenn er zum Beispiel die Presseschau der Landesregierung lesen wolle, müsse er Folgendes beachten: „Ich schlage mein iPad auf. Ich muss daran denken, dass ich es vor dem Frühstück anstelle und dann in Ruhe frühstücke. Und dann kann ich lesen.“