Feuer in Menden : 90 Feuerwehrleute löschen Brand in Schuppen - Frau verletzt

90 Feuerwehrleute sind in Menden im Sauerland zu einem Brand eines Werkstattschuppens ausgerückt. Der Schuppen stand am Freitagnachmittag im Garten eines Wohnhauses in Vollbrand mit viel Rauch, teilte die Feuerwehr Menden mit. Weil angrenzende Häuser und die ausgetrocknete Vegetation in der Siedlung von der Hitzeentwicklung gefährdet waren, wurden zahlreiche Löschwasserwege errichtet. Im Dach des Schuppens hatten sich zahlreiche Glutnester gebildet, daher dauerte der Einsatz bis Mitternacht. Die Bewohnerin des Hauses wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgase eingeatmet hatte.