Streit mit Vater in Hagen : Sohn macht Sitzblockade auf Auto und wird verletzt

Nach einem Streit zwischen Vater und Sohn muss sich der Vater wegen Körperverletzung und der Sohn wegen Sachbeschädigung und Erpressung verantworten. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Hagen Zwischen Sohn und Vater war am Freitagnachmittag Streit um Geldforderungen des Sohnes entbrannt. Der 22-Jährige habe dann zuerst den Autolack zerkratzt und sich dann auf die Motorhaube gesetzt. So wollte er den Vater an der Abfahrt hindern.

Ein 22 Jahre alter Mann wollte in Hagen seinen Vater mit einer Sitzblockade auf der Motorhaube an der Abfahrt hindern und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde nach dem gescheiterten Versuch in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwischen Sohn und Vater war am Freitagnachmittag laut einer Polizeimeldung Streit um Geldforderungen des Sohnes entbrannt. Der 22-Jährige habe im Zuge dessen zunächst den Autolack zerkratzt und sich dann auf die Motorhaube gesetzt, um den Vater an der Abfahrt zu hindern. Dieser sei dann aber trotzdem ruckartig angefahren, wobei der 22-Jährige stürzte und sich verletzte.

Gegen den Sohn wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung und versuchter Erpressung eingeleitet, der Vater muss sich wegen Körperverletzung verantworten, teilte die Polizei weiter mit.

(kag/dpa)