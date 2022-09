Ratingen West : Mit Feuerwehrskörpern Brand in West verursacht

Ratingen West Die beiden Jugendlichen sollen Zeugenangaben zufolge dort Feuerwerkskörper gezündet haben. Funken sollen in ein Gebüsch gefallen sein, sodass sich dort ein Feuer ausbreitete. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

(kle) Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Donnerstag einen Brand in einem Gebüsch an der Sandstraße in West verursacht. Zeugenangaben zufolge zündeten sie Feuerwerkskörper und verursachten dadurch vermutlich fahrlässig das Feuer. Die Polizei sucht nach Zeugen.