Zu späte Rettung : Gehbehinderter Mann stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus in Bonn

Gehbehinderter Mann stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus in Bonn

Bonn Am Freitagnachmittag ist die Bonner Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Dabei ist ein gehbehinderter Mann ums Leben gekommen, der im ersten Stock festsaß.

Ein gehbehinderter Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Pennenfeld ums Leben gekommen. Schon bei der Anfahrt am Freitagnachmittag hätten sich die Hinweise verdichtet, dass sich noch ein Mensch in der Brandwohnung im ersten Obergeschoss aufhalten könnte, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Der Bewohner ist demnach zwar schnell gefunden und ins Freie gebracht worden, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Er starb noch an der Einsatzstelle. Sein Alter war zunächst unbekannt.