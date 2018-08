Krebs - Jeder vierte Todesfall in NRW geht auf eine Krebserkrankung zurück

Bochum Männer haben oft Prostatakrebs, Frauen Brustkrebs. Häufigste Todesursache ist jedoch eine andere Krebsart. Das geht aus den neu veröffentlichten Zahlen des Landeskrebsregisters hervor.

2015 erkrankten in Nordrhein-Westfalen mehr als 108.000 Männer und Frauen neu an Krebs. Wie das Landeskrebsregister NRW am Dienstag in Bochum mitteilte, war bei Männern Prostatakrebs mit einem Anteil von 22 Prozent die häufigste Tumorerkrankung. Auf Rang zwei und drei folgten bei Männern Lungen- (16 Prozent) und Darmkrebs (13 Prozent).