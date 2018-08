Weniger neue Windräder in NRW am Netz

Windräder des Parks Schöneseiffen in Euskirchen - Der Ausbau der Windenergie verlangsamt sich in NRW Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf In NRW sind in der ersten Jahreshälfte deutlich weniger neue Windkraftanlagen ans Netz gegangen als noch 2017. Zu den Gründen gehören nach Ansicht des Energieverbandes der wachsende Preisdruck und gerichtliche Klagen

Von Januar bis Ende Mai sind nach Zahlen des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE) in Nordrhein-Westfalen 65 neue Anlagen in Betrieb gegangen.Damit gingen deutlich weniger Anlagen ans Stromnetz als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Von Januar bis Juni 2017 waren es noch 114 neue Anlagen. Der Verband spricht deshalb von einer „abgeschwächten Zubauleistung“. Der Trend werde sich auch im weiteren Jahresverlauf fortsetzen.

Für das gesamte Jahr 2018 erwartet der Verband, dass rund 400 Megawatt Windkraftleistung in Nordrhein-Westfalen hinzukommen. Das wäre mehr als eine Halbierung gegenüber 2017, als der Jahreszuwachs 867 Megawatt betrug. Insgesamt waren am 31. Mai 2018 in NRW 3622 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 5662 Megawatt in Betrieb. Das entspricht in etwa der Leistung von vier Kernkraftwerken.