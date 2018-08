Wetter in NRW: Erst kommt die Hitze, dann wird es nass

Wetter in NRW

Offenbach Trotz vieler Wolken erwarten Meteorologen vorerst keinen kühlenden Regen in Nordrhein-Westfalen. Stattdessen gehen die Temperaturen erst mal weiter nach oben.

Im Laufe des Mittwochs sei es wechselnd bewölkt bei Maximalwerten bis 27 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Noch wärmer wird es voraussichtlich am Donnerstag. Bei Sonne und erst am Nachmittag aufziehenden Wolken seien Temperaturen bis 31 Grad möglich.