Nach tagelanger Suche in Herne : Stadt will Kobra mit alten Fotos identifizieren - Tierbesitzer soll Einsatz bezahlen

Herne Nach der tagelangen Suche nach einer flüchtigen Giftschlange in Herne kann die Stadt den Verursacher der aufwendigen Aktion noch immer nicht eindeutig belegen. Bezahlen soll jedoch der Besitzer von mehr als 20 Schlangen, wenn es nach der Stadt Herne geht.

Doch der Mann bestreite, dass ihm die ausgebüxte Kobra gehöre und wolle das Ordnungsamt auch nicht in seine Wohnung lassen, um etwaige Beweise zu sammeln. „Wir arbeiten aber weiter daran, so viele Anhaltspunkte zusammenzubekommen, dass wir ihm die Kosten für den Einsatz und seine Folgen in Rechnung stellen können“, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Nun wolle man versuchen, die Kobra auf Fotos zu identifizieren, die die Behörden zu einem früheren Zeitpunkt in dem Haushalt des Schlangenhalters gemacht hatte. Die Behauptung des Mannes, die Schlange sei vermutlich zugelaufen, nannte die Stadt in einer Mitteilung „absurd“.