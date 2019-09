Tierhalter aus Lünen flieht : Hund beißt sechsjährigen Jungen und verletzt ihn schwer

Lünen Ein sechsjähriges Kind ist in Lünen mutmaßlich von einem Labrador gebissen worden. Der Junge wurde schwer verletzt. Der Tierhalter floh von der Unfallstelle.

Ein Hund hat am vergangenen Samstag einen sechsjährigen Jungen gebissen und schwer verletzt. Wie die Polizei Dortmund am Dienstag mitteilte, ereignete sich der tragische Unfall im Norden von Lünen. Gegen 17.30 Uhr spielten dort am Samstag mehrere Kinder Verstecken, als ein 21-Jähriger aus Lünen mit zwei angeleinten Labradoren an den Kindern vorbeiging. Laut Polizei war der Mann auf dem Heimweg.