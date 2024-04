Bündnis 90/Grüne Neukirchen-Vluyn treffen sich mit BUND Wenn zu viel Licht krank macht

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass zu viel Licht in der Nacht Mensch und Tier schaden kann. Aber es gibt auch positive Ansätze zur Lichtvermeidung, nicht nur in Großstädten, sondern auch in ländlichen Regionen. Dort, wo die Sterne früher kaum zu erkennen waren durch die grellen Lichter der Straßenlaternen, werden immer mehr Initiativen zur Reduzierung der Lichtverschmutzung umgesetzt.