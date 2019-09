Kostenpflichtiger Inhalt: Feuer in Düsseldorfer Marienhospital : Jede Woche brennt es in einem Krankenhaus in Deutschland

Foto: Patrick Schüller 19 Bilder Feuer in Düsseldorfer Marien-Hospital.

Düsseldorf Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Düsseldorf ist am Montagabend ein Mann gestorben, weitere Patienten schweben in Lebensgefahr. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert von der Politik, aus den jüngsten Fällen Konsequenzen zu ziehen.