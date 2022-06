Gedenken an die Opfer : Trauergottesdienst in Hamm nach Messerattacke

Hamm Erst hat ein Messerangriff in Hamm Entsetzen ausgelöst. Einen Tag später ist eine 30-jährige Frau dann ihren Verletzungen erlegen. Die westfälische Stadt trauert.

In Hamm findet am Mittwochabend (18.00 Uhr) ein ökumenischer Trauergottesdienst zum Gedenken an die Opfer des Messerangriffs statt. Ein 34-Jähriger Mann hatte am vergangenen Freitag eine Lehrbeauftragte an einer Hochschule mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Die 30-Jährige starb am Samstag im Krankenhaus. Drei Studierende im Alter von 22 Jahren wurden verletzt.